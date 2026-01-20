مسلسل بطل العالم الحلقة 2.. صلاح الحريف يكتشف خلاف دنيا مع سليمان المحروق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:20 صباحاً - شهد مسلسل بطل العالم الحلقة 2، اكتشاف عصام عمر (صلاح الحريف) خلاف دنيا (جيهان الشماشرجي) مع سليمان المحروق (فتحي عبد الوهاب)، حيث ذهب الحريف ودنيا لمخزن يتبع مطبعة والدها ليكتشف هناك الأمر، وأن دنيا لديها خلاف مع المحروق، حيث استلف والدها 50 مليون جنيه منه قبل أن يتوفى.

وشهدت أحداث مسلسل بطل العالم وفاة والد دنيا (جيهان الشماشرجي)، لكنها تفاجأت بأن ميراثها بالكامل محجوز عليه بسبب القروض، ماعدا مطبعة مكتوبة باسم عمها، وهو ما منع البنوك من الحجز عليها.

فيما اكتشفت دنيا أن والدها عليه 50 مليون جنيه للحاج سليمان المحروق (فتحي عبد الوهاب) ويطالبها بالدين بالكامل.

أحداث العمل تدور حول بطل أفريقيا في الملاكمة يتحول لحارس شخصي ويدخل عالم المراهنات

تدور أحداث مسلسل بطل العالم حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

أبطال مسلسل بطل العالم

مسلسل بطل العالم من بطولة عصام عمر، فتحي عبد الوهاب، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، منى هلا، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.

عصام عمر فني يعمل في تركيب كاميرات المراقبة بمسلسل عين سحرية

ويجسد النجم الشاب عصام عمر شخصية فني يعمل في تركيب كاميرات المراقبة خلال أحداث مسلسله الجديد عين سحرية تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2026، ومع توالى الحلقات يتورط عصام عمر فى مشكلة كبير تقوده إلى الدخول في صراعات كبيرة.