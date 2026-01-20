هزة أرضية بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر على بعد 128 كيلو متر من شرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:30 مساءً - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت اليوم الثلاثاء، هزة أرضية على بعد 128 كيلو متر من شرم الشيخ بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر.

تفاصيل الهزة الأرضية

وذكر بيان المعهد القومى للبحو الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور طه توفيق رابح، أن وقت حدوث الهزة الأرضية في السابعة و26 دقيقة بتوقيت القاهرة، وأن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.5 درجة بمقياس ريختر، وخط العرض هو 0364ر29 شمالا، وخط الطول 6073ر34 شرقا، والعمق 13.0 كم متر.

الشعور بالهزة وعدم وقوع خسائر

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.