جامعة الدول العربية تبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:23 مساءً - بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بتنفيذ الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع كخطوة عملية لتفعيل الاستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها على أرض الواقع في مختلف الدول العربية.

ويركز الاجتماع على صياغة الإجراءات والآليات الضرورية لتطبيق الخطة التنفيذية وفق إطار زمني محدد، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الإعلام العرب الصادرة في نوفمبر الماضي (الدورة 55). ويهدف الخبراء من خلال هذه المداولات إلى ضمان نقل الاستراتيجية من الإطار النظري إلى حيز التنفيذ الفعلي الذي يخدم المجتمعات العربية.

ويتضمن جدول الأعمال نقاشات موسعة حول سبل تعزيز برامج التربية الإعلامية، مع التركيز على تمكين الأفراد من التعامل بوعي مع الوسائل الإعلامية ، ووضع استراتيجيات لمواجهة المخاطر المرتبطة بالإعلام الحديث والمعلومات المضللة ،وتحديث الخطط بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع عالمياً.

ويأتي في ظل انفجار المعلومات الرقمية والحاجة لترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة،و يستند إلى قرار وزاري (رقم 571) مما يعطيه صبغة إلزامية وتنسيقية عالية بين الدول العربية ،وتهدف الى بناء "مناعة فكرية" لدى المواطن العربي ضد المحتويات الرقمية الضارة أو المزيفة.