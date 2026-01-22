بيراميدز يواصل انتقاء مواهب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:27 مساءً - حسم نادي بيراميدز صفقة ناصر ماهر، صانع ألعاب فريق الزمالك، رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد حصوله على توقيع اللاعب وإنهاء جميع التفاصيل مع الزمالك وتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم ،الخميس.

ناصر ماهر يتنازل عن مستحقاته للرحيل عن الزمالك

ووافق ناصر ماهر على التنازل عن 80% من مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك، في خطوة حاسمة سهّلت إتمام انتقاله إلى بيراميدز، بعدما كانت الأمور المالية تمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

صفقات بيراميدز من الزمالك

ولم يكن ناصر ماهر هو الاسم الأول الذي ينتقل من الزمالك إلى بيراميدز في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد النادي السماوي على ضم لاعبين سبق لهم ارتداء القميص الأبيض، سواء عبر صفقات تبادلية، أو بعد انتهاء تعاقدهم مع الزمالك، أو حتى تفضيل بعض أبناء النادي الأبيض الانتقال إلى بيراميدز بدلًا من العودة مجددًا لميت عقبة.ونجح بيراميدز في التعاقد مع عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين، أبرزهم: أحمد الشناوي، عمر جابر، علي جبر، أحمد توفيق، مصطفى فتحي، يوسف أوباما، سيف جعفر، يوسف أسامة نبيه، ليأتي ناصر ماهر كأحدث محطة في مسار انتقال المواهب البيضاء إلى صفوف الفريق السماوي.