مسلسل بطل العالم الحلقة الخامسة.. أحداث غير متوقعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 10:26 مساءً - شهدت أحداث مسلسل بطال العالم الحلقة الخامسة، الكثير من التشويق والإثارة والمفاجأت الغير متوقعة، حيث تعتبر تلك الحلقة من أكثر الحلقات المشوقة والمنتظرة منذ بدء المسلسل.

فيما استطاعت المسلسل منذ بدء إذاعتها على شاشات التليفزيون بأن تحقق شعبية كبيرة بين الجمهور لأنه يجمع ما بين الدراما والأكشن والكوميديا الخفيفة.

مسلسل بطل العالم الحلقة الخامسة

تمثلت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل بطل العالم، التركيز على خروج البطل صلاح" وهو الذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر" من الأزمة التي تعرض لها.

خاصةً بعدما وقع في دائرة الاتهام، ويأتي ذلك مع تصاعد المواجهة التي حدثت مع الشرطة ومن ثم سيتم البدء في الكشف عن الخيوط الخاصة بالواقعة للتعرف على الفاعل الحقيقي لما حدث.

أما عن مواعيد عرض مسلسل بطل العالم، تكون من خلال منصة يانجو بلاي في تمام السادسة مساء من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، بينما تذاع على شاشة قناة سي بي سي CBC في نفس الأيام، أي من يوم السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.