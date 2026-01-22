نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تصدر 5100 طن من الفضة خلال العام الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 11:56 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الجمارك أن الصين صدّرت نحو 5100 طن من الفضة خلال العام الماضي وهو أعلى مستوى للصادرات فيما لا يقل عن 16 عاماً.

وعلى الرغم من أن تمديد نظام تراخيص تصدير الفضة في الصين حتى عام 2027 أثار قلق المستثمرين ودعم موجة صعود قوية للأسعار إلى مستويات قياسية فوق 95 دولاراً للأونصة، إلا أن محللين ومصدّرين كبار يؤكدون أن السياسات لم تشهد تغييراً جوهرياً.

وتتم معظم الصادرات الصينية للفضة ضمن ترتيبات “التجارة التصنيعية” وإعادة التصدير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ما يجعل أي كبح حاد للصادرات مشروطاً بإلغاء إعفاءات ضريبية واسعة النطاق.

شهدت أسعار الفضة في يناير 2026 أداءً صعودياً لافتاً؛ إذ بدأت الشهر عند 72.36 دولاراً للأونصة لتسجل أعلى مستوى يومي عند 94.43 دولاراً في 20 يناير، وهو ارتفاع بنسبة 30.5% منذ بداية العام.

هذا الزخم يأتي امتداداً لقفزة تاريخية في عام 2025، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 147% خلال 12 شهراً، مدفوعة بعجز المعروض العالمي وتوسع الاستخدامات الصناعية في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والشرائح الإلكترونية.

وعلى الرغم من الارتفاع الجماعي للذهب والفضة والبلاديوم والبلاتينيوم، إلا أن محللي الأسواق يشيرون إلى أن الفضة تملك “عزم تسارع” يفوق الذهب، حيث تتحرك في سوق أصغر حجماً، ما يجعل الطلب الاستثماري والصناعي قادراً على دفع أسعارها أسرع بكثير مقارنة بالذهب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تصدر 5100 طن من الفضة خلال العام الماضي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.