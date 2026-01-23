هند الضاوي: علاقة ترامب بمصر غير معتادة ونبرته تجاه الدولة المصرية مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن معظم وسائل الإعلام تناولت الإشادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، وقدرة مصر على حل النزاعات بطريقة تحترم حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن العلاقة بين ترامب والدولة المصرية تُعد علاقة مختلفة وغير معتادة.

وأوضحت "الضاوي"، خلال تقديمها برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ترامب يُعرف بتصريحاته السلبية تجاه العديد من الزعماء حول العالم، إلا أن حديثه عن مصر يأتي دائمًا بنبرة مغايرة تثير الإعجاب وتعكس احترامًا خاصًا للدولة المصرية.

تقدير كبير للرئيس السيسي

وأضافت أن ترامب سبق أن وصف الرئيس الصيني بالمنافس، ويتحدث عن عدد من الزعماء بأسلوب يوحي بتفوقه عليهم، وكأنهم تلاميذ أمام قائدهم، في حين أبدى تقديرًا واحترامًا بالغين للرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما خلال لقائهما على هامش منتدى "دافوس".

ونوهت بأن اختلاف نبرة ترامب عند الحديث عن مصر يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها قوة الدولة المصرية وتأثيرها الإقليمي والدولي، فضلًا عن طبيعة العلاقة الخاصة التي تجمع بين الجانبين.

مصر دولة رائدة إقليميًا وعالميًا

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر تُعد دولة رائدة إقليميًا وعالميًا، وأن بناء علاقات قوية معها يمثل مصلحة مباشرة للولايات المتحدة، في ظل المتغيرات والتوترات التي تشهدها الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الضاوي، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي قالت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا" ثلاث مرات في ظل هذه التوترات، مشيرة إلى أنها الزعيم الوحيد الذي لم يلبِّ دعوة ترامب في تلك المرحلة، وهو ما يعكس استقلالية القرار المصري وثقل الدولة المصرية على الساحة الدولية.

طريقة تعامل ترامب مع الدول تختلف باختلاف قوتها

وأضافت أن الرئيس الأمريكي يضرب بمصر مثالًا في التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن طريقة تعامل ترامب مع الدول تختلف باختلاف قوتها وتأثيرها الإقليمي والعالمي، وأنه يدرك جيدًا طبيعة الدولة التي يتعامل معها وآليات التعامل المناسبة معها.

وشددت على أن ترامب لا يفضل الدخول في معارك طويلة الأمد، ويتعامل مع مصر انطلاقًا من رمزيتها وثقلها، لافتة إلى أنه "يعمل حسابًا" في تعامله مع دولة بحجم وتأثير مصر، ويتعامل معها باعتبارها قوة دولية كبرى على غرار روسيا والصين، وليس كدولة عادية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى بدائل في أسلوب تعاملها مع مصر، بما يضمن الحفاظ على علاقات جيدة مع الدولة المصرية، في إطار المصالح المشتركة بين الجانبين.

مصر وانتهاج سياسة متوازنة

وتابعت: "من أفضل القرارات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة هو انتهاج سياسة متوازنة في علاقاتها مع جميع الأقطاب الدولية، معتبرة أن هذا التوازن يمثل ميزة استراتيجية كبيرة"، مؤكدة على أن مصر تمتلك بعد نظر وطول نفس في إدارة ملفاتها الخارجية، حيث تضع خططًا قابلة للتنفيذ، وتنجح رغم حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها، في استشراف المستقبل وتحقيق الأهداف التي تضعها ضمن استراتيجيتها الوطنية.