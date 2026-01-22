نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي ينمو 4.4% في الربع الثالث من 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 11:56 مساءً - العربية نت _ أظهرت تقديرات وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، وفقًا للبيانات النهائية التي أصدرتها هيئة التحليل الاقتصادي (BEA) يوم الخميس.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم LSEG والذين توقعوا نموًا بنسبة 3.3%. ويعد هذا أسرع معدل نمو يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال عامين.

اقتصاد الولايات المتحدة نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025

وأشارت البيانات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثاني، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في الربع الأول. وبجمع هذه البيانات، يظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة نما بمعدل سنوي 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقا لموقع “فوكس نيوز” الأميركي.

وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاء نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث.

وقالت الهيئة: “مقارنة بالربع الثاني، يعكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ارتفاع الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، بينما انخفضت الواردات بمعدل أقل من الربع الثاني”.

