هند الضاوي: زيارة أحمد الشرع لموسكو تحول جذري في العلاقات الروسية السورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 12:30 صباحاً - قالت الاعلامية هند الضاوي إن سوريا التي كانت تُعد حليفًا استراتيجيًا لروسيا خلال فترة حكم بشار الأسد، تشهد تحولًا كاملًا في سياساتها الخارجية بعد الإطاحة بنظام الأسد، مشيرة إلى أن أحمد الشرع كان قد شن هجمات سياسية حادة على روسيا، ووجّه لها انتقادات لاذعة واصفًا إياها بدولة احتلال بسبب قصفها للأراضي السورية ودعمها للنظام السابق، وهو ما يجعل زيارته الحالية إلى موسكو بمثابة تغيير جذري ولافت في مسار العلاقات بين البلدين.

انهيار اقتصادي في سوريا

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تركيا تُعد الداعم الأساسي والرئيسي لأحمد الشرع، في وقت تعاني فيه سوريا من انهيار اقتصادي حاد وانتشار الميليشيات المسلحة، ما يعكس تعقيد المشهد الداخلي وصعوبة استعادة الأمن والاستقرار.

الأزمة السورية

وأضافت هند الضاوي، أن الأزمة السورية باتت عبئًا على الجميع، مؤكدة أن سوريا ليست سيئة الحظ بأعدائها بقدر ما هي سيئة الحظ بحلفائها، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها دائمًا مطمعًا للغزاة، لافتة إلى أن نتائج الصراع ما زالت واضحة على الأرض، في ظل فشل الجهود حتى الآن في إعادة الأمن الكامل للبلاد.