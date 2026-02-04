الرئيس السيسى يصطحب نظيره التركى من قصر الاتحادية لفندق الماسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 10:23 مساءً - صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أهدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى سيارة كهربائية، وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس قد تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس إردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.