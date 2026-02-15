وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:30 مساءً - شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، حفل ختام فعاليات سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي أُقيم بالمتحف المفتوح بمدينة أسوان، ويضم أكثر من 800 عمل فني من نتاج الدورات السابقة، بما يعكس مسيرة ممتدة من الإبداع والتراكم الفني على مدار ثلاثين دورة.

وأكدت وزيرة الثقافة، في كلمتها خلال الحفل، أن سمبوزيوم أسوان يُعد أحد أهم الفعاليات الثقافية التي ترعاها وزارة الثقافة، لما يمثله من دور محوري في إعادة الاعتبار لفن النحت، ودعم ورعاية المواهب الشابة، وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين المصريين للتفاعل مع المدارس الفنية المختلفة، بما يسهم في إثراء الحركة التشكيلية المصرية.

وأشارت إلى أن مدينة أسوان تمثل بيئة ملهمة للفنانين، بما تحمله من تاريخ حضاري عريق وطبيعة فريدة، جعلت منها حاضنة مثالية لهذا الحدث الفني الدولي، ومنصة حقيقية للتلاقي الثقافي والإبداعي.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن إهداء الدورة الثلاثين إلى روح النحات العالمي آدم حنين، الأب الروحي للسمبوزيوم ومؤسسه منذ عام 1996، والذي تبنّاه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، يأتي اعترافًا من وزارة الثقافة بدوره الرائد في تأسيس هذا الحدث وترسيخ مكانته عالميًا، وإسهاماته الكبيرة في تطوير فن النحت المصري المعاصر.

كما أوضحت أن إهداء الدورة إلى روح المصور الكبير صلاح مرعي، صاحب الكادرات المميزة لفيلم «المومياء»، وشريك آدم حنين في تطوير فكرة إنشاء المتحف المفتوح، يُعد تقديرًا لدوره البارز في توثيق مسيرة السمبوزيوم وتحويله إلى ذاكرة بصرية خالدة.

وأكدت وزيرة الثقافة حرص الوزارة على استمرار دعم هذا الحدث الفني العريق، وتطويره خلال الدورات المقبلة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الجديدة، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الفنون التشكيلية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجّهت الدكتورة جيهان زكي الشكر للفنان أكرم المجدوب، القوميسير العام للسمبوزيوم، والفنان أحمد موسى، القوميسير العام المساعد، ولجميع الفنانين المشاركين، الذين عكست أعمالهم مستوى فنيًا رفيعًا وتجربة إبداعية متميزة.

كما وجّهت الشكر لمحافظة أسوان على رعايتها الدائمة لهذا الحدث المتفرد، ودعمها المستمر لإنجاح فعالياته، بما يعزز من مكانة المدينة كمركز مهم للإبداع الفني.

وأثنت وزيرة الثقافة على جهود صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وجميع العاملين بالصندوق، تقديرًا لدورهم الكبير في التنظيم والإعداد، وخروج الحدث بصورة مشرفة تليق بقيمته ومكانته.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الثقافة أن سمبوزيوم أسوان سيظل أحد أبرز النوافذ الثقافية التي تُعبر عن قوة مصر الناعمة، وتؤكد قدرتها المستمرة على إنتاج الجمال والإبداع، وبناء جسور التواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم.

وعقب كلمتها قامت وزيرة الثقافة بتكريم اسم الفنان الكبير الراحل آدم حنين، مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، وتسلم التكريم عنه المعماري أكرم المجدوب.

كما شمل التكريم اسم الفنان الكبير الراحل صلاح مرعي، وتسلمت التكريم كريمته المهندسة مريم مرعي.

وفي سياق دعم الشراكات المؤسسية، تم تكريم الجهات المتعاونة التي أسهمت بدور فاعل في تهيئة بيئة العمل ودعم الجوانب اللوجستية والفنية للدورة الثلاثين، وفي مقدمتها محافظة أسوان، ممثلة في اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تقديرًا لدورها كشريك رئيسي في استضافة السمبوزيوم ودمج أعماله ضمن منظومة التطوير الحضاري والجمالي للمدينة.

كما قامت وزيرة الثقافة بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالموقع، تقديرًا لجهودهم الميدانية والتنظيمية، وهم: إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، و إبراهيم محمد محمود همام، نائب رئيس الوحدة المحلية، وعربي جابر محمود، رئيس العمال، و حمدي أحمد النوبي محمد، مساعد نحات، و خالد بغدادي علي حسين، مساعد نحات، والسيد محمد رمضان حامد، سائق الونش بوزارة الموارد المائية والري، وذلك لما قدموه من دعم فني وتقني وتنظيمي أسهم في إنجاح أعمال الدورة.

وفي إطار الاحتفاء بالمشاركة الفنية الدولية والمحلية تم تكريم الفنانين المشاركين بالدورة الثلاثين، الذين قدموا تجارب إبداعية متميزة وأثروا المتحف المفتوح بأعمال جديدة، وهم: الفنان أحمد عبد الله، والفنان Albulen Neziri من كوسوفو، والفنان Alessio Ranaldi من إيطاليا، والفنان Hakan Sengonul من تركيا، والفنان Kiryl Krokhaliou من بيلاروسيا، والفنان محمود كشك، والفنانة ماريا يوسف، والفنانة نيفين خفاجي، والفنان Tobias Dietrich من ألمانيا، والفنان Zdravko Zdravkov من بلغاريا، إلى جانب الفنانة أميرة محمد، والفنانة منار هشام، والفنان عصام عشماوي من مصر.

وعقب التكريمات، شهدت وزيرة الثقافة الحفل الفني الاستثنائي للدورة الثلاثين، والذي أحيته السوبرانو العالمية أميرة سليم، وتغنت خلاله بباقة من الأغنيات المتنوعة.