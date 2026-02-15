رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:23 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح إنه سيتم تقديم الدعم النقدي لـ 15 مليون أسرة مصرية على دفعتين قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، منهم 5 مليون أسرة ضمن تكافل وكرامة و10 مليون أسرة الأقل دخلاً

وقال فى موتمر صحفي إنه سيتم تبكير صرف المرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان ، وقبل عيد الفطر .