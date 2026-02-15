أخبار مصرية

رئيس الوزراء: تقديم الدعم النقدى لـ15 مليون أسرة على دفعتين قبل رمضان والعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:23 مساءً - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي.

 

 

وأوضح إنه سيتم تقديم الدعم النقدى لـ 15 مليون أسرة مصرية على دفعتين قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، منهم 5 ملايين أسرة ضمن تكافل وكرامة و10 ملايين أسرة الأقل دخلاً.

 

 

وقال فى موتمر صحفى إنه سيتم تبكير صرف المرتبات العاملين بالدولة، وقبل عيد الفطر.

 

