وزير المالية: 400 جنيه على كل بطاقة تموين بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 04:23 مساءً - قال أحمد كجوك ، وزير المالية، إنه سيتم تقديم دعم إضافي للسلع التموينية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بواقع 400 جنيه على كل بطاقة تموين بقيمة 8 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة بواقع 2.5 فرد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض زيادة المرتبات والأجور على الرئيس فى شهر رمضان مع عرض الموازنة العامة.

وأوضح أنه سيتم ضخ 15 مليار جنيه إضافية للإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بجانب دعم الفلاح بـ4 مليارات جنيه إضافية فروق سعر القمح بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأوضح أنه سيتم ضخ مبلغ إضافي 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة و3 مليارات جنيه أخري ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وأكثر من 3 مليارات جنيه لإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي .

وأوضح أنه سيتم تقديم الدعم النقدي لـ 15 مليون أسرة مصرية على دفعتين قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر، منهم 5 ملايين أسرة ضمن تكافل وكرامة و10 ملايين أسرة الأقل دخلاً.

وقال فى موتمر صحفي، إنه سيتم تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة قبل شهر رمضان، وقبل عيد الفطر .