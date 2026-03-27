هند الضاوي: اتهامات أمريكية تفتح باب الجدل حول دور لروسيا في دعم إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 12:42 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الموقف الروسي من الحرب الدائرة ضد إيران من قبل امريكا وإسرائيل أصبح محورًا للجدل الواسع في الأوساط السياسية، خاصة في ظل تزايد التقارير والتحليلات التي تتحدث عن دعم محتمل من موسكو لطهران، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول حدود هذا الدور وطبيعته.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إلى صدور تصريحات رسمية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفيد بامتلاك واشنطن معلومات وإحداثيات تؤكد تورط أجهزة روسية في تغذية ودعم إيران خلال مجريات الحرب، لافتة إلى أن هذه المعطيات تمثل تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا لافتًا في الخطاب الأمريكي

وأضافت هند الضاوي، أن الإدارة الأمريكية طالبت روسيا رسميًا بوقف هذا الدعم بشكل فوري، في وقت لا تزال فيه علامات الاستفهام قائمة حول مدى دقة وصحة المعلومات الأمريكية، وما إذا كانت تعكس دورًا روسيًا حقيقيًا وفاعلًا في المعارك، أم أنها مجرد تكهنات وضغوط سياسية تهدف إلى تحذير موسكو من مغبة الانخراط المباشر في الحرب الإيرانية.