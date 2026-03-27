ترامب يعلن تعليق تدمير منشآت الطاقة فى إيران 10 أيام والمحادثات تسير بشكل جيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 12:42 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليق تدمير منشآت ومحطات الطاقة في إيران لمدة 10 أيام، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من الجانب الإيرانى، على أن يستمر التعليق حتى 6 أبريل المقبل.

تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران لفتح باب التفاوض

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن خطوة تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران تأتي في إطار إتاحة الفرصة أمام استمرار المحادثات الجارية، والتي تهدف إلى تهدئة التوترات الحالية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مستمرة وتسير على نحو جيد للغاية، لافتًا إلى أنها تحقق تقدمًا ملحوظًا رغم ما وصفه بتصريحات إعلامية مغلوطة لا تعكس الواقع.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تعليق تدمير منشآت الطاقة في إيران سيستمر لمدة 10 أيام، مع إمكانية تمديد أو تعديل القرار وفقًا لتطورات المفاوضات الجارية.