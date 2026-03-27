ترامب يعلن تمديد المهلة الممنوحة لإيران لفتح مضيق هرمز حتى 6 أبريل المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 01:39 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تمديد المهلة الممنوحة لإيران لفتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات على محطات الطاقة التابعة لها لمدة عشرة أيام.

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن هذا التمديد جاء "بناء على طلب الحكومة الإيرانية"، وسينتهي يوم الاثنين 6 أبريل، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "بناء على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطات الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الاثنين 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف: "المحادثات جارية، وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد للغاية".