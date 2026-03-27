وزير الخارجية: تحركات مصرية مكثفة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم سيادة لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 01:39 صباحاً - أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تواصل تحركاتها على المستويين الإقليمي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، من أجل وقف الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية داخل لبنان.



وأوضح عبد العاطي، خلال لقاء خاص مع أحمد سنجاب، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الفاعلة، بهدف احتواء التصعيد والعمل على تحقيق تهدئة شاملة، بما يحفظ أمن واستقرار لبنان ويمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر تدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدًا أهمية تمكينها من فرض سيادتها على كامل أراضيها، خاصة فيما يتعلق بحصر السلاح تحت سلطة الدولة.

وأضاف أن استقرار لبنان لن يتحقق إلا من خلال تعزيز دور مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة كافة مظاهر السيادة، بما يضمن الأمن والاستقرار للشعب اللبناني.