منتخب مصر ينهي تدريباته لمواجهة السعودية غدا.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 01:39 صباحاً - اختتم المنتخب الوطني، لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته بملعب الإنماء الرئيسي، استعداداً لمواجهة منتخب السعودية ودياً في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين المختارين للمعسكر ، وهم : محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

وزير الرياضة يحضر تدريبات المنتخب

وحضر مران منتخب مصر اليوم، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وكان في استقباله، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد وأحمد حلمي الشريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس بعثة المنتخب في السعودية، ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.

وحرص وزير الشباب و الرياضة على الاجتماع بلاعبي منتخب مصر و الجهاز الفني في حضور هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وأكد وزير الرياضة في كلمته علي دعم المنتخب و أن كرة القدم مصدر إسعاد الشعب المصري وأن الجيل الحالي يضم لاعبين كبار علي المستويين الخارجي والداخلي.

إمام عاشور وهيثم حسن فى تدريبات المنتخب

منتخب مصر يختتم تدريباته

ناصر منسي فى تدريبات المنتخب