ترامب : إيران طلبت مهلة 7 أيام ومنحتها 10 أيام مع تحذير بتدمير منشآت الطاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 02:32 صباحاً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت مهلة 7 أيام لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أنه قرر منحها 10 أيام بدلًا من ذلك لإتاحة الفرصة أمام التهدئة.

وشدد ترامب على أنه سيدمر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بـ"ما يجب عليها فعله"، في تصعيد واضح للضغط على إيران.

وأوضح ترامب أن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي لولا الضربات التي تم توجيهها لها، مؤكدًا أن ذلك كان سيشكل تهديدًا لإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن إيران وجهت ضربات لدول الخليج رغم عدم وجود مشاكل مباشرة معها، ما يعكس خطورة سياساتها في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العمليات العسكرية ضد إيران حققت انتصارًا كبيرًا، مشيرًا إلى تدمير الأسطول البحري والسلاح الجوي الإيراني، ومعرفة مواقع بقية القيادات.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن العملية ضد إيران تمثل خدمة كبيرة للعالم، في إطار منع انتشار الأسلحة النووية وحماية الاستقرار الدولي.