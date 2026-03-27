طقس اليوم الجمعة 27-3-2026.. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 01:23 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، تحسنا فى الأحوال الجوية ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.
ويشهد الطقس شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.
ومتوقع أيضاً سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
ومتوقع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.