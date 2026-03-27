طقس اليوم الجمعة 27-3-2026.. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 01:23 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم الجمعة، تحسنا فى الأحوال الجوية ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء بارد ليلاً.

ويشهد الطقس ​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً): على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

ومتوقع أيضاً ​سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ومتوقع ​نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.