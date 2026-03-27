تطورات.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق «هرمز» ويحذر من أي محاولة عبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 02:20 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز وشدد على أن أي محاولة عبور ستتعرض لإجراءات صارمة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأفادت وسائل علام إيرانية بأن الحرس الثوري يعيد ثلاث سفن حاويات من جنسيات مختلفة من مضيق هرمز بعد توجيه تحذيرات لها.



تفكيك خلية تابعة للموساد



أعلن الحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية تابعة للموساد كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة وشخصيات عسكرية، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية شن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية باعتراض صاروخ أطلقته إيران نحو النقب جنوبي إسرائيل.

وقال مسؤولان إسرائيليان ومصدران مطلعان، إن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على أكبر عدد ممكن من الأهداف الرئيسية في إيران، في ظل تزايد احتمالات إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران قد تؤدي إلى وقف الحرب، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكر المسؤولان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر، ببذل "كل جهد ممكن" خلال 48 ساعة لتدمير أكبر قدر ممكن من منشآت صناعة الأسلحة الإيرانية.