رونالدو يثير تفاعلًا واسعًا بعد إحتمالية انضمام محمد صلاح إلى النصر السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:34 مساءً - كشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يهدد طموحات نادي النصر السعودي في التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هل ينتقل محمد صلاح إلى النصر السعودي؟

وقالت الشبكة البريطانية، أن محمد صلاح تلقى ضربة قوية أمام احتمالية الانضمام إلى النصر، إذ يبدو أن وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق يفرض «فيتو» غير مباشر على الصفقة.

وأكد التقرير أن رونالدو، رغم دعوته لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين عالميين، قد يفضل ألا يشارك نجماً آخر على نفس مستوى الأضواء في الرياض، ما يجعل إمكانية انضمام محمد صلاح إلى صفوف النادي تحت إشراف صندوق الاستثمار العام معقدة للغاية.

ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الأمور قد تفتح الباب أمام أندية سعودية كبرى أخرى لتقديم عروض مغرية إلى النجم المصري محمد صلاح، وسط منافسة محتدمة على ضمه في الدوري السعودي للمحترفين، الذي يعد الوجهة الرئيسية المنتظرة للنجم المصري بعد رحيله عن ليفربول.

ويعكس هذا الوضع أن انتقال محمد صلاح إلى الشرق الأوسط لن يكون سهلاً كما توقع البعض، وأن مفاوضاته ستتطلب مراعاة الاعتبارات الفنية والشخصية، إلى جانب التوازن داخل غرفة الملابس بين نجوم الصف الأول، وهو ما يجعل أي خطوة نحو النصر محتملة ولكنها محفوفة بالتحديات.

صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

وفي وقت سابق، حذرت وسائل الإعلام الإنجليزية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، من احتمالية تراجع مكانته كنجم الأول في الدوري السعودي للمحترفين، في حال انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى المملكة خلال الفترة القادمة.

وفقًا لصحيفة iPaper، يبدو انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي خطوة منطقية في الوقت الحالي، ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا لكونه قد يصبح أول لاعب عربي يحقق نجومية عالمية في دولة إسلامية، ويحظى بشعبية قد تتفوق على شعبية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، قد يجد صعوبة في تقبل أي دور ثانوي إذا انضم محمد صلاح إلى الدوري السعودي، في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها محمد صلاح في العالم العربي.

وتشير التقديرات إلى أن المنافسة بين الثنائي محمد صلاح وكريستيانو رونالدو قد تعزز مستوى الأداء في الدوري السعودي، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى إعادة توزيع الأضواء بين اللاعبين، مع إمكانية أن يصبح محمد صلاح الوجه الإعلامي الأبرز في المملكة العربية السعودية.