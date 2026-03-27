ضبط شخص ادعى القبض على نجله دون جه حق في سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن سوهاج بتهديده ومنعه من دخول منزله وإلقاء القبض على نجليه بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5/5/2025 تبلغ لمركز شرطة طهطا من (صياد – مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية) بعثوره على جثمان نجله (طالب سن 9 " وبها جروح متفرقة بالجسم") بقطعة أرض فضاء ملحقه بمنزله.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجل الشخص الظاهر بالمقطع ، ونجل عمه)، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإستدراج المجنى عليه ومحاولة التعدى عليه جنسياً ولدى مقاومتهما تعديا عليه بسلاح أبيض "سكين" وقطعة زجاج وإحداث إصابته التى أدت لوفاته ، وقاما بنقل جثمانه لمكان العثور عليه لمحاولة إلصاق التهمة بأهلية المجنى عليه ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.. وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق"ما زالا قيد الحبس".

تم ضبط ناشر المقطع وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لمحاولة خلق خصومة مع الضابط محرر محضر التحريات للتأثير على مجريات التحقيقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.