عرض ناري للفراعنة.. مصر تضرب السعودية بثلاثية نظيفة في شوط واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 10:27 مساءً -

قدم منتخب مصر أداءً قويًا في الشوط الأول من مواجهته الودية أمام نظيره السعودي، حيث أنهى الفراعنة النصف الأول متقدمين بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء المقام بمدينة جدة ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف المنتخب المصري كل من إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة، ومحمود تريزيجيه في الدقيقة 16، قبل أن يختتم أحمد سيد زيزو الثلاثية في الدقيقة 44، في شوط شهد سيطرة واضحة للفراعنة على مجريات اللعب.

وجاءت المباراة في إطار تجهيز المنتخبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني لكل فريق لتجربة عناصر جديدة والوقوف على الجاهزية الفنية قبل انطلاق منافسات المونديال.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الأسماء الأساسية إلى جانب بعض العناصر الشابة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من المباراة الودية.