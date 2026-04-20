وزارة التعليم: عدم حصول الطالب على شهادة فى البرمجة حال عدم تحقيقه 60%

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 03:30 مساءً - قالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يحصلوا علي 60% في امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى لن يحصلوا على شهادة معتمدة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من جامعة هيروشيما.

وأضاف المصدر، أن امتحان مادة البرمجة الترم الثاني للفصل الدراسي الثاني سيتم عقده أيام 11 و12 و13 مايو 2026 وفق جدول المحافظات.

وأكدت الوزارة على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي، واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارها ضرورة حتمية في ظل المتغيرات العالمية، وهو ما تحرص الوزارة على ترسيخه في مهارات الطلاب عبر تدريس هذه المادة وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل.