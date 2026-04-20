تحويلات مرورية لإستكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبرى 6 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 03:30 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبرى 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس، الأمر الذى يستلزم غلق منزل كوبرى باغوص إتجاه كوبرى مهمشة (منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص)، مع توجيه حركة المركبات بالإستكمال إتجاه كوبرى 6 أكتوبر وذلك بدءاً من الساعة 12,5 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 20 إبريل، ولمدة (10 أيام).

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.