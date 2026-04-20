إعلان رسمي في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 12:29 مساءً - أسواق مواد البناء في مصر شهدت خلال بداية الأسبوع الحالي تحركات سعرية ملحوظة، حيث سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، تغيرات واضحة انعكست بشكل مباشر على تكاليف الإنشاءات والمشروعات العقارية، وسط متابعة دقيقة من جانب المقاولين والمستثمرين لحركة السوق المحلية والعالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد بشكل أساسي إلى الصعود العالمي في سعر خام "البليت"، الذي تجاوز حاجز 450 دولارًا للطن، وهو ما أدى إلى زيادة سعر طن الحديد في السوق المحلي بنسب تراوحت بين 1000 و1500 جنيه، مع وجود فروق سعرية بين الشركات المختلفة تبعًا لتكاليف الإنتاج والنقل ومواقع التوزيع.

وفيما يتعلق بأسعار مواد البناء اليوم، فقد جاءت أحدث التحديثات على النحو التالي:

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 39,800 جنيه.

بينما بلغ سعر حديد عز والدخيلة حوالي 40,000 جنيه للطن.

ووصل سعر حديد سرحان إلى 37,500 جنيه.

في حين سجل حديد المعادي 38,400 جنيه للطن.

واستقر حديد العشري عند 37,500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أما عن أسعار الأسمنت اليوم في كل مكان يريد عدد كبير من الأشخاص معرفتها وتأتي كما يلي: