أخبار اليمن : الحديدة..حملة رقابة على مضخات الوقود

الحديدة..حملة رقابة على مضخات الوقوددشن فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة، امس حملة المعايرة الدورية والشاملة لعدادات ومضخات محطات الوكلاء "الأهلية" في مركز المحافظة ومختلف المديريات.

وتأتي الحملة في إطار جهود شركة النفط المستمرة لتعزيز الرقابة التموينية وضبط أداء السوق المحلية، بما يكفل حماية المستهلك ومنع أي ممارسات غش أو تلاعب بالكميات، والتأكد من سلامة الإجراءات التشغيلية والتزام المحطات باشتراطات الأمن والسلامة.

وفي التدشين، أوضح مدير فرع الشركة بالحديدة، عدنان الجرموزي، أن الحملة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان نيل المواطنين لاحتياجاتهم من المشتقات النفطية بالكميات السليمة والمواصفات المعتمدة، ومنع أي تلاعب أو تجاوزات فنية في عملية البيع.

وأفاد بأن الفرق الفنية والرقابية الميدانية باشرت مهامها في فحص ومطابقة دقة عدادات التعبئة باستخدام أجهزة المعايرة الدقيقة، إلى جانب جرد المخزون الفعلي ومطابقته بالبيانات المقيدة في منظومة التداول الإلكترونية.

وأشار إلى أن الحملة تشمل أيضاً مراجعة التراخيص القانونية، والتأكد من مدى التزام المحطات بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية، بما يضمن استقرار الحالة التموينية والحفاظ على السلامة العامة.

وأكد الجرموزي عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين.

وحث مدير فرع الشركة ملاك المحطات على التعاون الكامل مع اللجان الميدانية لتسهيل مهامها، بما يسهم في تنظيم السوق المحلية وتعزيز الرقابة والإشراف على وكلاء الشركة، لافتاً إلى أن عملية النزول الميداني ستستمر وفق الخطة الزمنية لتشمل كافة المحطات المستهدفة على مستوى المحافظة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر التدشين نائب مدير الفرع لشؤون المحطات، ومديرو الإدارات الفنية والرقابية، وعدد من المختصين في الشركة.