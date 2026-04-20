ترامب يعلق على السلام مع إيران قبل مفاوضات الثلاثاء .. اعرف ماذا قال ؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 03:30 مساءً - تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى شبكة ايه بي سي حول الوضع في إيران، وما إذا كان لا يزال يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، وقال: سيكون الأمر جيدًا للغاية. إما أن يلتزموا به، أو سيواجهون مشاكل. سنرى ما سيحدث

جاءت المقابلة في خضم المفاوضات المستمرة، وبعد التصريحات المتضاربة بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت بشأن الجهة التي تسيطر على مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي قبالة سواحل إيران.

تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المضيق، لكن إيران أعلنت السبت أن قواتها البحرية تتحرك للسيطرة على الممر. وأطلقت إيران النار على سفينتين على الأقل يوم السبت، وأضاف ترامب: لقد التزموا. لقد انتهكوا ذلك بالفعل بإطلاق النار. هذا انتهاك لوقف إطلاق النار. انتهاك خطير للغاية. لكنهم لم يطلقوا النار منذ ذلك الحين. سنرى ما سيحدث. سيسير كل شيء على ما يرام.

سئل ترامب، الذي تعارضت تصريحاته العلنية السابقة بشأن الصفقات المحتملة مع تصريحات القادة الإيرانيين، عما إذا كان لا يزال قادرًا على إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وأجاب: سيحدث ذلك بطريقة أو بأخرى. سواء كانت ودية أو صعبة. سيحدث. يمكنكم الاقتباس عني

جولة ثانية من مفاوضات واشنطن وطهران

قال مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس إن نائب الرئيس جيه دي فانس سيقود وفداً أمريكياً لجولة أخرى من المحادثات مع إيران في إسلام أباد قبل الموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء وكان ترامب صرح سابقاً بأن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران إلى باكستان يوم الأحد.

وبحسب أكسيوس، ستكون هذه المحادثات محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق، على الأقل لتمديد وقف إطلاق النار إن لم يكن لإنهاء الحرب - على الرغم من أن إيران لم تؤكد مشاركتها بعد وفي تصريحات لفوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم توقّع إيران اتفاقا فسيتم تدمير البلاد بأكملها، على حد وصفه.