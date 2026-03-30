الجيش السوداني يتصدى لهجوم جديد للدعم السريع على بلدة بالنيل الأزرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:32 مساءً -

تصدى الجيش السوداني، لهجوم شنته ميليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على بلدة في جنوب إقليم النيل الأزرق، في استمرار للتصعيد العسكري في الإقليم بعد تمكن الدعم السريع من السيطرة على مدينة الكرمك، ذات الموقع الاستراتيجي على الحدود مع اثيوبيا.

وقالت قيادة الفرقة الرابعة مشاة في بيان إنه: "في إطار مهامها في تأمين إقليم النيل الأزرق وحماية المواطنين، تمكنت قواتنا من صد هجوم غادر استهدف منطقة الكيلي جنوب الإقليم، وذلك بعد معركة حاسمة أظهرت فيها قواتنا أعلى درجات الجاهزية والانضباط والبسالة في الميدان".

وكشف البيان، عن أن المعركة أسفرت عن تدمير 4 عربات قتالية من طراز "كروزر" مزودة بالأسلحة، منها "2" دوشكا و"2" مدفع 23، إلى جانب أسر العديد من عناصر المليشيا ، ومقتل "94" من عناصرها، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأكدت الفرقة، أن هذا الانتصار يعكس كفاءة القوات المسلحة ويؤكد قدرتها التامة على دحر التهديدات وتأمين حدود المسئولية، كما يبعث برسالة واضحة بأن أرض النيل الأزرق ستظل عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها.