مصر تواصل دعمها الإنسانى لغزة.. استقبال الدفعة الـ28 من الجرحى الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:24 مساءً - واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية المكثفة، حيث استقبل الدفعة الـ28 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، القادمين عبر معبر رفح من الجانب المصري، وذلك في إطار الدور الإنساني المستمر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

استقبال المصابين وتيسير الإجراءات

وشملت الجهود استقبال المصابين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات الدخول والخروج، إلى جانب تقديم الرعاية الأولية اللازمة فور وصولهم، تمهيدًا لنقل الحالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وفقًا لحالتهم الصحية.

توفير الدعم الإنساني

وحرصت فرق الهلال الأحمر على توفير الدعم الإنساني العاجل، من خلال توزيع وجبات غذائية ساخنة، وتقديم مستلزمات الإعاشة الأساسية، فضلًا عن توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يضمن تخفيف معاناة المصابين ومرافقيهم خلال رحلة العلاج.

جهود الهلال الأحمر المصري

وتأتي هذه الجهود في ظل تواجد مستمر لفرق الهلال الأحمر المصري على الحدود، منذ بداية الأزمة، حيث يقوم بدور محوري في تنظيم وتنسيق عمليات الإغاثة واستقبال الحالات الإنسانية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

قوافل المساعدات الإنسانية

وفي سياق متصل، يواصل الهلال الأحمر المصري إرسال قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تم إطلاق قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في يومها الـ168، محملة بنحو 2,820 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية والأدوية، إلى جانب الوقود والخيام، لدعم المتضررين داخل القطاع.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري استمرار جهوده الإنسانية، سواء في استقبال المصابين أو إدخال المساعدات، في إطار التزامه بدوره الوطني والإغاثي لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

