ضبط مرتكبي واقعة اقتحام منزل بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بمحاولة إقتحام أحد المنازل مستخدمين "عصى خشبية" بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لقسم شرطة كفر الشيخ من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالسب وتعديه على نجلها بالضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة" لنزاع بينهم حول ملكية إحدى الشقق بالعقار محل سكن المشكو فى حقه "متداول بشأنها عدد من القضايا".. وبتاريخ 28 الجارى إستعان المشكو بحقه بأنجال عمومته لمحاولة إقتحام الشقة وأحدثوا تلفيات بالباب الخاص بها على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة بيلا)، وبحوزتهم (3 عصى خشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.