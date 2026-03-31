سفير مصر ببروكسل يستضيف اجتماعا للسفراء العرب مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 06:30 مساءً - استضاف السفير أحمد أبوزيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى والناتو، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر السفارة المصرية فى بروكسل، ضم المندوبين الدائمين للدول الـ27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وعدداً من السُفراء العرب فى بروكسل، وذلك لتبادل الرؤى والحشد للدعم الأوروبى للقضية الفلسطينية والحفاظ على قوة الدفع الخاصة بتنفيذ خطة سلام غزة فى ظل التصعيد الإقليمي الراهن.

تأكيد مصرى على أولوية القضية الفلسطينية

وقد حرص السفير المصري في كلمته على التأكيد على أهمية إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام الدولي، لاسيما في ظل الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها الأراضى الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة ألا تصرف الأوضاع الجيوسياسية وحالة التوتر الإقليمي الراهنة الانتباه عن القضية الفلسطينية التي تعد القضية المركزية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أهمية معالجة جذور الصراع في الشرق الأوسط من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي وعاصمتها القدس الشرقية.

كما حرص الجانب العربى على التأكيد على أهمية استمرار الدعم الأوروبي لوحدة وسيادة الدول العربية، بما فى ذلك سيادة لبنان ورفضهم للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف زعزعة امن واستقرار لبنان.

ودار خلال اللقاء نقاش مطول أكد فيه سفراء دول الاتحاد الأوروبى علي دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ولتنفيذ خطة سلام غزة، وتقديرهم للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الي القطاع و متابعة تنفيذ مختلف مراحل خطة السلام، مع ابراز التزام الاتحاد الأوروبى باستمرار جهوده فى دعم السلطة الفلسطينية والعمل علي تحقيق حل الدولتين ورفض وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

اتفاق على استمرار التنسيق الدولى

واتفق الجانبان العربي والأوروبي على استمرار تنسيق الجهود من أجل الحفاظ علي الزخم الدولى الداعم للقضية الفلسطينية، والعمل علي وقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الاراضى المحتلة، والدفع بجهود تنفيذ مختلف عناصر خطة سلام غزة.