القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد شبابي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 06:30 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالوعى الوطنى وتنمية قيم الولاء والإنتماء لدى شباب مصر، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة ميدانية لوفد من الشباب والفتيات من أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وذلك بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة الشباب والرياضة .

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلى وتقديم عدد من العروض عن نشأة وتطور الأكاديمية والكليات التابعة لها ودورها الرائد فى تأهيل العسكريين والمدنيين فى مختلف المجالات .

وأعرب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة خلال كلمته عن إعتزازه وتقديره بدور الأكاديمية كصرح علمى وعسكرى عريق يساهم فى إعداد وتأهيل الكوادر القيادية وتطوير الفكر الإستراتيجى، مشيراً إلى أن التعاون مع الأكاديمية يمثل ركيزة أساسية فى إستراتيجية الوزارة لبناء جيل من الشباب القادر على فهم واقعهم المعاصر وإمتلاك الوعى المستنير بقضايا الأمن القومى المصرى .

ونقل اللواء أ ح محمد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية خلال كلمته تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً أن بناء وعى الشباب هو خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وأن الأكاديمية تفتح أبوابها دائماً لنقل الخبرات العلمية للنشء والشباب بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على المساهمة فى مسيرة التنمية الشاملة للدولة المصرية .

وفى ختام الزيارة أعرب الشباب عن عميق شكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارات التى تسهم فى التوعية بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية وأهمية التماسك الوطنى من أجل مستقبل آمن ومستقر .