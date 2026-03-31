وزارة التعليم تقرر تأجيل امتحان شهر مارس غدا وتحديد موعد جديد لاحقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 08:16 مساءً - أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي، وذلك لتعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس الحكومة والخاصة علي مستوي الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن المديريات التعليمية ستحدد موعد امتحانات شهر مارس وسيتم إعلانها لجميع الطلاب وفقا لظروف كل مديرية تعليمية لجميع الصفوف الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيانا، موضحة أنه في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات؛ وحرصًا على سلامة الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، خاصة خلال فترات الامتحانات ؛ فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، على أن يتم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غد الخميس لاتخاذ القرار المناسب.