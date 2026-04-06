الخارجية: أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي مطمئنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:28 صباحاً - أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اللقاء الافتراضي الذى عقده اليوم الأحد مع عدد من ابناء الجالية المصرية في العراق، أن أوضاع الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي مطمئنة بشكل عام.

شارك فى اللقاء كل من: السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير أحمد سمير، سفير جمهورية مصر العربية في بغداد، والسفير خالد الأبيض، سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، والسفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية في الكويت، والقنصل طارق رسلان، قنصل جمهورية مصر العربية في البصرة، والقنصل محمود فاروق عامر، قنصل جمهورية مصر العربية في أربيل، والقنصل احمد إسماعيل عثمان، قنصل جمهورية مصر العربية في العقبة، والقنصل شريف بدير، قنصل جمهورية مصر العربية في الكويت.

وأشار نائب وزير الخارجية خلال اللقاء إلى ضرورة تكثيف التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية في دول الخليج والمشرق العربي، لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم بصورة مستمرة وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازمة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وأكد أهمية الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة عن السلطات العراقية.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به كل من السفارة المصرية في بغداد والقنصليات في البصرة واربيل لمساعدة أبناء الجالية المصرية في العراق وتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل المعاملات القنصلية للتيسير عليهم وضمان سلامتهم.

وشهد اللقاء نقاشاً تفاعلياً مع أبناء الجالية، حيث تم تناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بأوضاعهم واحتياجاتهم.

وحرص نائب الوزير على الاستماع إلى كافة الاستفسارات والمقترحات ومناقشتها مع المشاركين في اللقاء، مؤكدًا حرص الوزارة على بذل كل الجهد لتقديم الدعم والرعاية اللازمة، في إطار جهودها المستمرة لخدمة المصريين في الخارج.