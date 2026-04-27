وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة العربي خطط التوسع الصناعي وزيادة المكون المحلي لتعزيز الإنتاج

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 11:15 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خططها الاستثمارية والتوسعية، وسبل توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. كما أوضح أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلك.

وأشار الوزير إلى استمرار دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية، إلى جانب بحث آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير “المكون المحلي”، بما يدعم التصنيع الحقيقي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، ويسهم في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية المرتبطة بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل التحديات، بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.

