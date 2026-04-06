ضبط (97) ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:30 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (97215) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص عدد (1304) سائق تبين إيجابية عدد (46) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (666) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (157) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد (7) محكوم عليهم بإجمالى (7) أحكام ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.