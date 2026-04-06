لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره المغربي لمناقشة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 05:19 مساءً - قام الدكتور "بدر عبد العاطي" الذي يشغل منصب وزير الخارجية المصري، اليوم الإثنين، باستقبال نظيره ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، في لقاء جاء في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين القاهرة والرباط، واستعدادًا لانعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية -المغربية.

لقاء وزير الخارجية مع نظيره المغربي لمناقشة تعزيز العلاقات

خلال اللقاء، شدد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مُشيرين إلى التطور الملحوظ في مسارات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، كما أكدا حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويصب في مصلحة شعبي البلدين.

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الأولى للجنة "التنسيق والمتابعة" على مستوى رؤساء وزراء مصر والمغرب، بهدف دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وتلبية الطموحات المشتركة للبلدين.

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المغربي القضية الفلسطينية

تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية الراهنة، بما في ذلك التصعيد العسكري في المنطقة والمنعطفات الخطيرة التي يشهدها الإقليم، واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر ومنع توسع دائرة الصراع وتعزيز الاستقرار.

وتناول اللقاء كذلك المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات في السودان وليبيا، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق مصالح شعوب المنطقة.