اليوم .. انطلاق امتحانات الشهر المؤجلة لصفوف النقل فى مدارس الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 12:34 مساءً - بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، عقد امتحان الشهر الأول بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للمواد المؤجلة من الأسبوع الماضي بعد توقف الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعويض أيام توقف الدراسة من خلال عقد الامتحانات الخاصة بها خلال أيام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية التعليمية.

الالتزام الكامل بانتظام الحصص الدراسية

وشدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الالتزام الكامل بانتظام الحصص الدراسية وعدم ترك الفصول دون معلم، وتكثيف الإشراف داخل الفناء وأثناء الفسحة لمنع أي سلوكيات سلبية، والمتابعة اليومية لنسب الحضور والغياب والتعامل الفوري مع أي تجاوز، والتأكيد على متابعة التقييمات داخل الفصول بدقة وشفافية.

ونبه على الاهتمام الكامل بنظافة المدرسة بشكل يومي، وسرعة استكمال أعمال الدهانات والتجميل داخل الفصول والممرات، والحفاظ على الشكل العام للمدرسة بما يليق بالمؤسسة التعليمية، وغلق الأنوار والشبابيك بعد انتهاء اليوم الدراسي حفاظًا على الموارد.

وشدد على دعم المهارات الأساسية للطلاب من خلال وضع خطط علاجية فورية لطلاب ضعاف القراءة والكتابة، مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي كحلقة وصل أساسية.

موعد انتهاء العام الدراسي

وأوشك العام الدراسى الحالى على الانقضاء، حيث بات يفصل الطلاب عن نهاية الدراسة بالترم الثانى قرابة شهر وأسبوع فقط، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الثاني بداية من 11 مايو للمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع والأنشطة واللغة الثانية، أما امتحانات آخر العام تنطلق 16 مايو المقبل.

ووفقًا لهذه المواعيد فإن المدة المتبقية للدراسة بشكل فعلى تصل لقرابة شهر وأسبوع، وبعد خصم أيام الإجازات الرسمية، مثل أيام الجمع، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال 1 مايو، من هذه المدة تصبح مدة الدراسة تقترب من الشهر فقط.