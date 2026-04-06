تراجع أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب ،اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، مع تضاؤل الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 4631.69 دولار للأوقية "الأونصة" في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل الجاري 0.5 بالمائة إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.