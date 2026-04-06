تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب ،اليوم الاثنين، متأثرة بصعود الدولار، مع تضاؤل الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية طول أمد الحرب على إيران وصدور بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 4631.69 دولار للأوقية "الأونصة" في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل الجاري 0.5 بالمائة إلى 4657.50 دولار في تعاملات سيطر عليها ضعف السيولة مع إغلاق كثير من الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 71.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمائة إلى 1970.38 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1503.52 دولار.