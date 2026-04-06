وزيرة التنمية المحلية: لجان مشتركة مع النواب لنظر قانون الإدارة المحلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:27 مساءً - قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، خصوصا وأنه تعطل كثيرا منذ 2016.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات وأن مشروع القانون يحتاج إلى تحديث.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق.

وشددت الوزيرة، على أن اللجان ستعمل فورا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وينعقد الاجتماع لمناقشة ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي ( الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).