الزراعة: مصر تستهدف توريد 5 ملايين طن قمح وتوفر مخزونا لـ 7 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:28 صباحاً - أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الزراعة، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً قصوى لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف ضمان وجود مخزون آمن ومطمئن لضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.

مساحات قياسية وإنتاجية متوقعة

وأوضح محمد شطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حققت رقماً قياسياً في مساحة الأراضي المزروعة بالقمح هذا العام، حيث وصلت إلى 3.7 مليون فدان، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى نحو 10 ملايين طن. وأشار محمد شطا إلى أن الدولة تستهدف توريد 5 ملايين طن من هذا الإنتاج لصالح منظومة الخبز المدعم، وهو ما يغطي نحو 60% من احتياجات إنتاج الرغيف المدعم البالغة 8.5 مليون طن سنوياً.

حوافز مادية ودعم فني للمزارعين

وكشف محمد شطا رئيس الإدارة المركزية عن الحوافز الجديدة التي قدمتها الدولة بتوجيهات رئاسية، حيث تم رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، لتحفيز المزارعين على التوريد المحلي.

وأضاف محمد شطا أن وزارة الزراعة قدمت دعماً فنياً كبيراً شمل توفير تقاوي منتقاة ذكية مناخياً، وتوزيع الأسمدة الآزوتية (اليوريا والنترات) المدعمة، بالإضافة إلى إنشاء 25 ألف حقل إرشادي لتوعية المزارعين بأفضل طرق الزراعة.

احتياطي استراتيجي يعزز الأمن الغذائي

واختتم الدكتور محمد شطا حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تضمن لمصر احتياطياً استراتيجياً من القمح يكفي لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أشهر، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية وتأثر سلاسل الإمداد. ولفت محمد شطا إلى أن منظومة توريد القمح لعام 2026 تم الإعداد لها بدقة من خلال لجان استلام متخصصة لقياس الجودة والدرجة في مراكز التجميع المختلفة لتسهيل الإجراءات على المزارعين.