في اتصال هاتفي .. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبنانى التصعيد الخطير فى لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:16 صباحاً - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبنانى يوم أمس الأربعاء، وذلك لبحث التصعيد الاسرائيلى الخطير فى لبنان الشقيق والذى استهدف مناطق لبنانية عديدة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي استهدف مناطق عديدة من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والذى أسفر عن وقوع مئات من الضحايا والمصابين، مؤكدًا رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

واضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أكد أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه خرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري محذرا من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر قد يفضي إلى تداعيات خطيرة، مؤكدا انه جاري تكثيف الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

تأكيد الدعم المصري الكامل للبنان

وجدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، مشدداً على دعم مصر لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وجهودها في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وتعزيز دورها في حفظ الأمن والاستقرار. كما تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد الراهن، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني، خاصة فى ظل نزوح اعداد كبيرة من اللبنانيين.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لوقف العدوان الاسرائيلى.



