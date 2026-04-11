الزمالك يفتح الباب أمام رحيل محمود جهاد في الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 04:27 مساءً - فتح نادي الزمالك الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب محمود جهاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وعدم تمكنه من تقديم أوراق اعتماده داخل القلعة البيضاء.

ويعاني محمود جهاد من سوء حظ واضح منذ انتقاله إلى الزمالك، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات التي أثرت على استمراريته الفنية والبدنية، وهو ما حال دون دخوله في حسابات الجهاز الفني بشكل أساسي، كما أن عودته للمشاركة لم تشهد النجاح المطلوب في إثبات قدراته أو حجز مكان ثابت فى التشكيل الأساسي.

ولا تمانع إدارة الزمالك رحيل اللاعب في حال وصول عرض مناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يتم دراسة العروض المقدمة له بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على بيعه أو إعارته.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد استبعد اللاعب من قائمة مباراة شباب بلوزداد الجزائري، والتي أقيمت أمس فى ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد نيلسون مانديلا، وانتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.