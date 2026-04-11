بعد عودة طاقم «أرتيميس 2» من القمر.. ترامب: سننتقل إلى المريخ قريبا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 12:30 مساءً - هبطت مركبة مهمة أرتيميس 2 لوكالة ناسا الأمريكية التي حملت أربعة رواد فضاء حول القمر أمس الجمعة في مياه المحيط الهادئ مقابل سواحل كاليفورنيا كما هو مخطط لها.

وبعد الهبوط كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي: ألف مبروك لطاقم أرتيميس 2 الرائع والموهوب. كانت الرحلة بأكملها مذهلة، والهبوط مثالياً، وبصفتي رئيساً للولايات المتحدة، لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر! أتطلع إلى رؤيتكم جميعاً في البيت الأبيض قريباً. سنكرر التجربة، ثم ننتقل إلى المريخ!".

وسيتم استقبال الرواد كريستينا كوتش وفيكتور غلوفر وجيريمي هانسن وريد وايزمان من قبل فرق الإنقاذ قبل نقلهم جواً إلى سفينة عسكرية أمريكية لإجراء فحوصات طبية، بحسب وسائل إعلام أمريكية