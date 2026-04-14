مراسل القاهرة الإخبارية: مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن مباشرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:21 مساءً - قال رامي جبر، مراسل “القاهرة الإخبارية” من واشنطن، إن الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، انطلقت في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو ثلاثة عقود.

مفاوضات مباشرة بدلًا من القنوات غير المباشرة

وأوضح «جبر» أن هذه المباحثات تتم بشكل مباشر، على عكس النمط المعتاد في بعض الملفات الإقليمية التي تعتمد على الوساطة غير المباشرة، مثل الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعكس تطورًا لافتًا في طبيعة الحوار بين الجانبين.

الولايات المتحدة وسيط رئيسي في المحادثات

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط الفاعل في هذه المفاوضات، مستفيدة من نفوذها السياسي وقدرتها على الضغط، خاصة على الجانب الإسرائيلي، لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة.

استضافة وزارة الخارجية بقيادة ماركو روبيو

وأضاف أن الجولة تُعقد داخل مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو، وبمشاركة السفيرين اللبناني والإسرائيلي لدى واشنطن.

أهمية المفاوضات في المشهد الإقليمي

وأكد أن واشنطن تدرك أهمية هذه المحادثات في سياق المشهد العام للشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه رغم تأكيدات سابقة بأن الجبهة اللبنانية ليست جزءًا من تفاهمات وقف إطلاق النار المرتبطة بالملف الإيراني، فإن تهدئة هذه الجبهة قد تسهم في دعم أي جهود دبلوماسية بين واشنطن وطهران.