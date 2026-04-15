وزيرة التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل بقيمة 4 مليارات جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:34 مساءً -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر إبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأربعاء 15 إبريل، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

صرف دعم تكافل وكرامة

وبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.