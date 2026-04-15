صرف "تكافل وكرامة" عن شهر إبريل بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 12:34 مساءً - أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر إبريل لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأربعاء الموافق 15 إبريل، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.